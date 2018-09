'Europa moet Turks-Griekse grens controleren'

Er liggen al voorstellen op tafel voor de oprichting van een Europese grens- en kustwacht, maar omdat het gaat om wetgeving duurt het wel even voordat deze is opgericht en alle partijen akkoord zijn. In de tussentijd zou Europa al een 'Europees vluchtelingen nood-team' moeten oprichten, bepleitte Verhofstadt.

De 'European Rapid Refugee Emergency Force' zou vluchtelingen moeten gaan registreren en screenen. Zo moet snel duidelijk zijn of iemand een vluchteling of economische migrant is. Vluchtelingen blijven in een onthaalcentrum tot ze aan een bepaalde EU-lidstaat worden toegewezen om daar de asielprocedure te doorlopen.

De liberalen hopen dat de leiders van de EU tijdens hun top in februari hierover knopen doorhakken.