Nederlands ontwerp in Monsoon Cup

Deze Fareast 28R is sinds enkele weken officieel een eenheidsklasse bij de wereldzeilbond ISAF. Dat is zo besloten nadat er in circa een jaar ruim 150 boten van verkocht zijn. ,,De wereld zit kennelijk te wachten op een no-nonsense wedstrijdboot waarmee je keihard rond de boeien kan varen, die tegen een stootje kan, die trailerbaar is, betaalbaar is in het onderhoud en die een hypermodern tuig heeft’’, aldus Tim van Daal van Fareast-importeur Hitide.

De finales van het bekende evenement vinden nog tot en met zaterdag plaats in Maleisie. Ze zijn goed te volgen via internet:

http://livestream.com/WorldMRT/mc15-sf

en via Youtube: https://www.youtube.com/user/worldmrt