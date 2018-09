Barbie nu ook met ronde vormen

De fabrikant, die nog altijd de best verkopende pop ter wereld maakt, had steeds meer last van concurrenten zoals American Girl, Dora en Disney. Merken die veel eerder inspeelden op de verschuivende demografie. Zo is Dora een Latijns-Amerikaans meisje en kan bij American Girl de pop worden samengesteld naar eigen voorkeur.

Voor de Barbie Fashionistas-collectie komen er nu ook zeven huidtypes, 22 oogkleuren, dertig haarkleuren, 24 haarstijlen en veertien gezichtsvormen bij.

Mattel zegt op deze manier het lichaam van vrouwen meer accuraat te willen weergeven. „Sommige mensen zullen zeggen dat we laat zijn, maar veranderingen in een groot bedrijf kosten tijd”, aldus Evelyn Mazzocco van Barbie.

De originele pop met de wespentaille, blauwe ogen en het hoogblonde haar blijft ook te koop.