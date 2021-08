Dodental aardbeving Haïti opgelopen tot 724

De schade in het zuiden van het land is enorm en wordt nog in kaart gebracht. Reddingswerkers en burgers proberen ondertussen met man en macht overlevenden uit het puin te halen nadat de beving zaterdag enorme verwoestingen had aangericht. Het is een race tegen de tijd, want er zit een tropische storm aan te komen.

Het Amerikaanse National Hurricane Center verwacht dat de tropische storm Grace Haïti maandag bereikt. De wind en zware regenval zullen de reddingsinspanningen bepaald niet eenvoudiger maken.

Zoek- en reddingsacties van het Rode Kruis concentreren zich vooral op de zwaarst getroffen steden, Jeremie en Les Cayes op het schiereiland Tiburon, ruim 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Port-au-Prince. De hulporganisatie heeft vooralsnog voorraden voor 4500 mensen klaarstaan.

Hulp is ook aangeboden door de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), de Verenigde Staten, Colombia, Argentinië, Mexico en Canada. Premier Ariel Henry heeft voor een maand de noodtoestand afgekondigd.

Haïti, het armste land op het westelijk halfrond, kampt nog altijd met de gevolgen van de zware aardbeving die het land in 2010 trof. Daarbij kwamen meer dan 200.000 mensen om en vielen nog meer gewonden. Anderhalf miljoen Haïtianen raakten dakloos. De schade werd geschat op 8 miljard dollar.