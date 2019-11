Nederland geslaagd testland voor Disney

The Lion King is één van de succesverhalen van Disney. Ⓒ Disney

Amsterdam - Opnieuw is Nederland een streamingdienst rijker. Nadat Disney Plus de afgelopen maanden al uitgebreid werd getest in ons land, volgt vandaag de officiële lancering. Eigenaar Disney kijkt met grote tevredenheid terug op de proef. „In Nederland wordt bevestigd dat ons merk niet alleen kinderen aanspreekt.”