Treinreis en ferry van en naar Engeland vooralsnog mogelijk

Treinbedrijf Eurostar laat op de website weten dat treinen tijdens de lockdown blijven rijden. Er zijn wel andere maatregelen getroffen om verspreiding van het virus tegen te gaan, zoals het dragen van mondkapjes en quarantaine.

Toch klinkt er kritiek vanuit de Tweede Kamer. D66-Kamerlid Paternotte noemt het ’begrijpelijk dat nu het paardenmiddel van een vliegverbod wordt gebruikt’. „Dit roept wel de vraag op waarom per trein, boot en auto iedereen zonder zelfs maar getest te worden van het VK naar NL kan blijven komen. Het virus reist niet exclusief per vliegtuig.”`

Mogelijk meer restricties

In een reactie zegt een woordvoerster van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) dat ’de mogelijkheden voor aanvullende maatregelen voor andere vervoersvormen worden onderzocht’. „Mensen die met de ferry of trein komen moeten nu al 10 dagen in quarantaine”, aldus de zegsvrouw. Achter de schermen valt te horen dat een vliegverbod de sneltste weg was om in te grijpen, en juridisch minder ingewikkeld dat andere ingrijpende beperkingen.

Belgische maatregelen lijken treinverkeer tussen Nederland en Engeland nu alsnog onmogelijk te maken. In navolging van Nederland verbiedt namelijk ook de Belgische regering alle vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk. Ook de treinen van Eurostar vanuit Londen mogen België niet meer in. Het inreisverbod gaat zondag om middernacht in en is in eerste instantie 24 uur van kracht, melden Belgische media.

In een reactie laat het ministerie van IenW weten dat er zondag nog een Eurostar-trein naar het VK vertrekt. „Morgen geen Eurostar in- en uitgaand, Misschien nog wel tussen Amsterdam en Brussel, een besluit over het vervolg volgt”, zegt een woordvoerster.

Twijfel over ferry’s

In dat geval is het enige overgebleven vervoersmiddels de boot. Bronnen rond het Binnenhof melden dat er twijfel bestaat om ook de ferry te schrappen, omdat die boten voor een groot deel gebruikt worden voor vrachtverkeer. Juist vrachtverkeer moest mogelijk blijven, is het standpunt van het kabinet. „Er gaan de laatste tijd nog maar heel weinig passagiers mee op onze dienst tussen IJmuiden en Newcastle”, geeft de zegsman van DFDS aan. Ook bij Stena Line, die vaart tussen Hoek van Holland en Harwich, zijn de reizigersaantallen door de virusuitbraak flink afgenomen. „En er gelden al hele strikte maatregelen. Zo zijn de restaurants op de schepen gesloten.” Voor vrachtvervoer blijft de verbinding volgens de woordvoerder van Stena Line wel erg belangrijk. Volgens hem gaan er ook veel „essentiële” goederen mee.

De mutatie van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk is ontdekt, is waarschijnlijk ook vastgesteld in Nederland. Om verdere verspreiding van de nieuwe variant te voorkomen heeft het kabinet een verbod ingesteld voor het vliegverkeer met passagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk. Dat is zondag om 06.00 uur ingegaan en geldt tot 1 januari. Achter de schermen klinkt dat een vliegverbod