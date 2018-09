Obama: uitbreidingen IS in Libië tegengaan

Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt. Ook uitbreidingen in andere landen worden op de voet gevolgd en bestreden.

Volgens de minister van Defensie Ash Carter richt IS in Libië opleidingscentra op waar buitenlandse strijders worden verwelkomd en getraind. ,,We willen niet dat de invloed van IS in Libië net zo groot wordt als die in Syrië en Irak. Daarom houden we de ontwikkelingen goed in de gaten en nemen we maatregelen voor de toekomst.''

De extremisten opereren nu vooral vanuit de stad Sirte, die geheel in hun handen is. Afgelopen maand heeft IS verscheidene aanvallen in Libië gepleegd. Zo vielen ze meermalen de grote oliehaven Ras Lanuf aan de Libische kust aan.

In een verklaring zei IS meer aanvallen op olieopslag en -installaties uit te gaan voeren. Naast Ras Lanuf behoren onder meer al-Sidrah, de andere grote oliehaven en de havens van Brega, Jallo en Tobroek tot de doelen. De haven van al-Sidrah is recent al meerdere keren door IS aangevallen.