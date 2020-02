Politie waarschuwt: we kunnen wapen richten op kind

Woensdag gingen agenten in de Schuytgraaf met kloppend hart naar een melding over ’een zwaarbewapende man’ die met gezichtsbedekking, camouflagekleding en meerdere wapens in een rugzak door de wijk zou lopen.

„Met meldingen als Alphen aan den Rijn en diverse extreem-geweld-trainingen in het achterhoofd, waarbij we veel beelden hebben gezien van bijvoorbeeld school-shootings, zijn we met meerdere eenheden gaan zoeken naar deze zwaargewapende man.”

Op enig moment kwam diegene in het vizier. „Als politie konden we gelukkig op tijd de inschatting maken dat het om een kind van 13 jaar ging, met nepwapens. We brengen nogmaals met klem onder de aandacht dat het risico bestaat dat we onze wapens richten op dergelijke dreigende situaties!!”, zo luidt de hartenkreet.

De nepwapens waar de jongen mee rondliep. Ⓒ Politie

Agenten moeten soms in hachelijke situaties beslissingen maken binnen een seconde. „Voor ieders veiligheid nemen we daarbij risico’s”, aldus de wijkagenten. Pas dus op met nepwapens, zeggen ze. „Doe dit niet op straat.”