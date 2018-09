Asielzoekers gaan ouderen verplegen

KATWIJK - Tien vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, krijgen in Katwijk woonruimte in een verpleeghuis en worden tegelijk opgeleid om ouderen te verplegen. Dat meldt de NOS woensdag. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) noemt het ,,een uniek concept, waaraan we graag meewerken''.