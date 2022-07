Familie start crowdfunding om as Matthew (11) naar de maan te brengen

Matthew Gallagher overleed in mei totaal onverwacht. Omdat de jongen al sinds zijn vijfde wist dat hij astronaut wilde worden en naar de maan wilde, proberen zijn ouders Cori en Scott nu die wens alsnog in vervulling te laten gaan. Dat kan via een bedrijf dat de asresten van overledenen in de ruimte uitstrooit. De as van Matthew kan worden begraven in het oppervlak van de maan.

„Als Matthew dat zou weten, zou hij een grijns hebben van oor tot oor”, vertelde moeder Cori aan Fox 13. Matthews kamertje stond compleet in het teken van de ruimtevaart. „Hij wist alles van de verschillende maanfasen en wist de planeten en de verschillende sterrenstelsel aan te wijzen”, staat te lezen op de crowdfundingpagina.

Om de as met de Destiny Flight mee te sturen heeft de familie zo’n 14.000 dollar nodig. Daarvan is het leeuwendeel (11.000 dollar) al binnen.

Matthew stierf in mei totaal onverwacht op elfjarige leeftijd. Ⓒ GoFundMe

„Wij zeiden altijd tegen elkaar: ik hou van je tot de maan en weer terug”, aldus Cori tegen Fox.