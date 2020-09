Kabinet overweegt steviger pakket coronamaatregelen

Premier Rutte en coronaminister De Jonge willen maandagavond tijdens de persconferentie een flink aantal landelijke maatregelen bekendmaken. Dat melden Haagse bronnen.

Op tafel ligt een flink aantal opties. Zo wil het kabinet dat mensen nog maximaal vier mensen op bezoek krijgen. Er gaat een streep door het publiek bij sportwedstrijden. Dat geldt voor het betaald voetbal, maar ook voor amateurwedstrijden.

Daarnaast wordt er gesproken over flinke beperkingen voor de horeca. Er mogen nog maximaal 30 mensen naar binnen mogen, met een maximum van vier mensen aan een tafel. Vanaf 9 uur ’s avonds mogen er geen nieuwe bezoekers meer naar binnen en om tien uur moeten de deuren sluiten. Burgemeesters mogen wel uitzonderingen geven, bijvoorbeeld voor poppodia. Buiten mogen maximaal 50 mensen bij elkaar komen.

Winkelwagen

Daarnaast denkt het kabinet nog aan verplicht een winkelwagen mee in de supermarkt, aparte winkeltijden voor kwetsbare groepen en strengere handhaving op het thuiswerken. Werkgevers die te veel mensen op kantoor laten werken kunnen voor straf veertien dagen gesloten worden.

Speciale aandacht is er voor de grote steden waar het aantal coronabesmettingen alarmerend hoog is. Wie van en naar Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wil reizen, mag dat alleen nog doen als het echt noodzakelijk is, zo is het plan. Voor ’vitale sectoren’ komt een uitzondering. Voor locaties met een grote doorstroom, zoals musea en dierentuinen gaat mogelijk een reserveringsplicht gelden, met vaste tijdvakken. Voor contactberoepen, zoals kappers en fysiotherapeuten, moet een registratieplicht gelden, zodat bij een besmetting achteraf makkelijker de bron is te achterhalen.

Sociale contacten

Het kabinet overlegt maandag nog met de voorzitters van de veiligheidsregio’s om de maatregelen af te stemmen. Die moeten dan vanaf dinsdagavond ingaan. Het doel is volgens bronnen dat mensen de komende drie weken flink minder sociale contacten hebben, zodat een nieuwe lockdown niet nodig is.