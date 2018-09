VS vragen hulp NAVO tegen IS

,,We hebben een verzoek van de VS gekregen om steun te verlenen aan de coalitie met AWACS-surveillancevliegtuigen. Dat verzoek hebben we nu in behandeling'', aldus Stoltenberg op een persconferentie. Stoltenberg zei dat de NAVO-ministers van Defensie het verzoek begin februari zullen bespreken, hoewel er geen deadline is voor een besluit.

Het militaire bondgenootschap is niet direct betrokken in de strijd tegen islamitische militanten in Syrië en Irak, maar de Verenigde Staten leidt een coalitie van landen die alle 28 NAVO-landen omvat. NAVO-lid Turkije deelt een lange grens met Syrië en Irak.

De NAVO heeft al wel enkele vooruitgeschoven bases met AWACS-vliegtuigen, waaronder een in Turkije. Vanaf deze bases voeren de radarvliegtuigen missies uit binnen het NAVO-luchtruim. Ook oefenen de AWACS-toestellen soms met de Turkse luchtmacht. Het is niet duidelijk of die vliegtuigen nu mogelijk een nieuwe rol gaan spelen.

AWACS-vliegtuigen controleren het luchtruim in een straal van 400 kilometer (250 mijl) en wisselen informatie uit via digitale dataverbindingen met de grond, op zee en in de lucht.