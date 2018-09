'Pensioenregels moeten snel worden aangepast'

Volgens van Rooijen wordt ten onrechte het beeld geschetst dat de dreigende pensioenkorting bij de grote pensioenfondsen onvermijdelijk is.

"Door de nieuwe pensioenwetgeving worden de pensioenfondsen gedwongen hun verplichtingen te berekenen met een kunstmatig lage rente, terwijl de daadwerkelijke opbrengst van de beleggingen vele procenten hoger ligt", zegt Van Rooijen.

De ouderenvoorman, die in de jaren zeventig staatssecretaris van Financiën was, wijst erop dat gepensioneerden al jaren aan koopkracht moeten inleveren. Het kabinet kan volgens hem best tijdelijk de regels aanpassen, waardoor kortingen in 2017 niet nodig zijn.

Van Rooijen voegt toe dat politici in Den Haag er zeker belang bij kunnen hebben om nog snel met een oplossing te komen. Hij merkt op dat als er volgend jaar gekort moet worden, die korting namelijk ingaat precies rond de tijd dat ook nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn gepland.

Het steekt de 50PLUS-politicus ook dat het kabinet bij de recente belastingverlaging van 5 miljard euro de ouderen als enige bevolkingsgroep heeft uitgesloten van voordelen. Hij dringt erop aan dat het kabinet ook die maatregel heroverweegt en de ouderen alsnog een deel van de belastingverlaging doet toekomen.