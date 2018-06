Concertgebouworkest naar alle 28 EU-lidstaten

Beschermheer van de tournee is Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie. Het Concertgebouworkest voelt de noodzaak juist nu mensen bij elkaar te brengen door muziek, in het licht van onder meer de vluchtelingencrisis en economische moeilijkheden.

,,Waar crises het zelfbeeld van Europa aantasten, kan muziek tegenwicht bieden'', zegt algemeen directeur Jan Raes. ,,Muziek kan mensen helpen gedachten, ideeën en gevoelens met elkaar te delen.''

Europa is ,,een uniek mozaïek van culturen'', stelt het orkest. ,,Hier ontstond zo'n 1200 jaar geleden de polyfonie: het samenspel van verschillende stemmen, de basis van een veelheid aan muziekstijlen. Het symfonieorkest en de meesterwerken die ervoor zijn en worden geschreven, behoren tot onze grootste culturele verworvenheden.''

De eerste concerten vinden vanaf augustus plaats in Ierland, Oostenrijk en Slovenië onder leiding van de nieuwe chef-dirigent Daniele Gatti. Op 9 september volgt de 'RCO Opening Night' in het Concertgebouw in Amsterdam. Dit concert is tevens de officiële inauguratie van Gatti als de zevende chef-dirigent van het Concertgebouworkest.

De concertreeks wordt in het seizoen 2018-2019 afgesloten in Letland, Litouwen, Polen en Zweden. In elk land spelen de musici een openingswerk samen met een jeugdorkest uit het betreffende land, omdat ,,de Europese gedachte ook jongere generaties toebehoort''.