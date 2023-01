Canada experimenteert met legalisering van harddrugs

Vanaf dinsdag mag men in British Columbia 2,5 gram cocaïne, heroïne, metamfetamine, fentanyl en morfine bezitten. Het gaat om het eerste dergelijke experiment in Canada, dat met goedkeuring van de nationale overheid wordt gevoerd en drie jaar lang zal duren.

Het gaat om een gedoogbeleid, enigszins in de lijn van het Nederlandse vervolgbeleid wat betreft cannabis: bezit van dergelijke substanties blijft in principe strafbaar, maar volwassenen zullen niet gearresteerd of vervolgd worden, en de drugs zullen niet in beslag genomen worden. Gebruikers zullen wel informatie krijgen over mogelijke begeleiding.

Monumentale verschuiving

„Dit is een monumentale verschuiving in ons drugbeleid, die de voorkeur geeft aan vertrouwen, steun en sociale diensten in plaats van verdere criminalisering”, zegt federaal minister van mentale gezondheid en verslaving Carolyn Bennett. „Het decriminaliseren van druggebruik vermindert de angst en schaamte die gepaard gaat met het gebruik van dergelijke substanties, en zorgt ervoor dat ze sneller geneigd zullen zijn om hulp te zoeken”, beaamt provinciaal minister Jennifer Whiteside.

Sommige experts hebben wel hun vragen bij de limiet van 2,5 gram, omdat die te laag zou zijn voor het druggebruik van veel verslaafden.