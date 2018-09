Roofvogels vergiftigd in Fries jachtgebied

Een jager, afkomstig uit de gemeente Ferwerderadiel, verbleef in de buurt van de dode dieren. In zijn auto vonden agenten een dode eend die waarschijnlijk ook was bewerkt met gif. In zijn auto lagen verboden loodhagelpatronen en in zijn huis werden verboden bestrijdingsmiddelen en een hoeveelheid verboden munitie aangetroffen. De politie heeft dit in beslag genomen.

De vogels en bestrijdingsmiddelen worden nader onderzocht door het Centraal Veterinair Instituut in Lelystad. De jager wordt nog gehoord.

Onderzoek naar roofvogelvergiftiging in #Hallum https://t.co/c4o1WkEP0G— Politie Fryslân (@polfryslan) January 28, 2016