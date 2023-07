Auto weginspecteur Rijkswaterstaat aangereden op N33

„,Het geluk bij dit verhaal is: de weginspecteur zat niet in de auto. De auto stond er om iets te beschermen waar op de weg aandacht voor wordt gevraagd. Dat was deze keer een pechgeval. De auto stond duidelijk in het zicht”, vertelt woordvoerder Baudina Schaafsma van Rijkswaterstaat.

Volgens Schaafsma zou je er vanuit moeten gaan dat weggebruikers de grote gele auto’s zien. „Maar dat is om een of andere reden niet gebeurd. Het is heel kwalijk dat dit gebeurt, maar ik weet de details niet. Je weet niet wat de reden van de aanleiding van deze aanrijding is geweest.”

Minder dan voorgaande jaren

Hoe vaak dit soort aanrijdingen gebeuren, weet Schaafsma niet exact. Wel is zeker dat het aantal ongevallen tussen weggebruikers en auto’s van diensten en hulpdiensten minder is dan voorgaande jaren.

„In het westen geldt dat ook. Waarschijnlijk omdat daar grote waarschuwingskruisen boven het wegdek hangen als er wat aan de hand is. Dat hebben we hier in het noorden niet en al helemaal niet op de N33.”