Acht jaar cel geëist tegen Utrechter voor runnen drugsbestellijn

De politie kreeg de man en zijn organisatie in het vizier dankzij een ander onderzoek. De hoofdverdachte stond aan het roer van de bestellijn, die opereerde onder de naam Kalito, en was onder meer verantwoordelijk voor de aanvoer van de drugs. Een 26-jarige man zou als zijn rechterhand hebben gefungeerd. Een 50-jarige man in de wijk Overvecht en diens 42-jarige vriendin zouden de lijn hebben bemand. Zij namen bestellingen aan en stuurden koeriers op pad. Gemiddeld werd er voor 49 euro aan drugs besteld.

Tientallen bestellingen per dag

Er zou zowel cocaïne als heroïne aan de man zijn gebracht. De lijn was 24/7 in de lucht, aldus justitie, en was goed voor tientallen bestellingen per dag. Bij doorzoekingen op verschillende locaties werden wapens, weegschalen, telefoons, verpakkingsmiddelen, geld en ruim 7 kilo harddrugs gevonden. Het OM becijfert de winst van de organisatie over de onderzochte periode van twee maanden op bijna 90.000 euro.

In België is een aan de hoofdverdachte gelinkte dealer opgepakt. Hij zal in België worden berecht. In Nederland zullen vijf medeverdachten later voor de rechter verschijnen. De rechtbank in Utrecht spreekt op 20 augustus het vonnis uit in de zaak tegen de hoofdverdachte en een van de medeverdachten.