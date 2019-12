’Bouterse gewoon kandidaat voor verkiezingen in 2020’

President Desi Bouterse begroet zijn aanhangers op de bijeenkomst van zijn partij. Ⓒ REUTERS

PARAMARIBO - De Surinaamse president Desi Bouterse heeft de Krijgsraad bedankt voor zijn veroordeling in het proces over de Decembermoorden. Het vonnis heeft de eenheid binnen zijn Nationale Democratische Partij (NDP) namelijk vergroot, zo zei hij vrijdag tijdens een partijbijeenkomst in Paramaribo. Na de toespraak van Bouterse klonk vanuit de zaal het gospelnummer We Shall Overcome.