Vrouw overlijdt nadat boom omvalt in Oud-Zuilen

De politie bevestigt aan De Telegraaf dat de vrouw is overleden.

Het slachtoffer zou aan het wandelen zijn geweest toen het misging. Hulpdiensten, waaronder politie, brandweer, ambulances en een traumahelikopter, kwamen ter plaatse maar konden de vrouw helaas niet redden.

Hoe de boom om kon vallen, wordt onderzocht. Er wordt uitgegaan van een noodlottig ongeval.

Sterrenbos

De hoofdbeheerder van het naastgelegen Slot Zuylen (gemeente Stichtse Vecht) en het bijbehorende museumcafé, Gertjan Bennink, is overvallen door het nieuws van het ongeval. „Het is echt heel naar.”

Het parkeerterrein hoort bij het landgoed en is eigendom van een stichting, vertelt Bennink aan de telefoon, maar de boom in kwestie staat volgens hem in het naastgelegen Sterrenbos. „Een bosachtig gebiedje. Het zou van Staatsbosbeheer zijn, maar het wordt nog uitgezocht hoe het zit.”

Volgens beheerder Bennink worden de bomen op het privéterrein goed gecontroleerd. „Ze worden verzorgd door een ’tuinbaas’, een heel bedreven heer, die houdt alles in de gaten.” Een half jaar geleden is op het terrein een boom geveld die te zwak was, weet Bennink.

Staatsbosbeheer was zaterdag nog niet bereikbaar voor commentaar.