Bijna evenveel coronapatiënten in ziekenhuis, ook aantal besmettingen vrijwel gelijk

De verpleegafdelingen hebben er netto één patiënt bijgekregen. Het totale aantal coronapatiënten daar steeg van 462 naar 463. Op de intensive cares kwamen vijf bedden vrij, het aantal patiënten daar daalde naar 215.

Bij 61 coronapatiënten waren de klachten zo erg, dat ze in de afgelopen 24 uur moesten worden opgenomen op een verpleegafdeling of een intensive care. Die lijn begint langzaamaan wat te dalen. In de afgelopen week registreerde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) gemiddeld 73 nieuwe opnames per dag. Dat is het laagste gemiddelde sinds 23 juli.

Vergeleken met een jaar geleden hebben de ziekenhuizen het bijzonder druk. Op 7 september 2020 lagen er in totaal 140 coronapatiënten in de ziekenhuizen, gemiddeld ongeveer één per ziekenhuis. Dat was aan het begin van de tweede golf. Een maand later, op 7 oktober, was de bezetting in de ziekenhuizen zeven keer zo groot geworden. Het totale aantal opgenomen coronapatiënten kwam toen boven de duizend uit.

R-getal weer onder de 1

Het coronavirus blijft zich ongeveer in hetzelfde tempo verspreiden in Nederland. In de afgelopen week testten 17.890 mensen positief op het virus. Dat is een fractie meer dan vorige week, toen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 17.575 besmettingen noteerde. Ook dat was een minieme toename. Het reproductiegetal is volgens berekeningen van het instituut weer net onder de 1 uitgekomen, op 0,98.

De afgelopen twee weken stond het r-getal, dat aangeeft hoe snel het virus rondgaat, een fractie boven de 1. Als het cijfer lager is dan 1, daalt het aantal nieuwe besmettingen. Helemaal actueel is het reproductiegetal overigens niet: het is gebaseerd op de situatie van ongeveer twee weken geleden, omdat het anders niet betrouwbaar genoeg is. Het getal van 0,98 slaat op de situatie van 23 augustus.

Begin juli: op de testen voor toegang locatie in de Haarlemse Waarderpolder laten mensen zich testen. Ⓒ Michel van Bergen

Volgens de voorlopige cijfers, die nog iets kunnen stijgen, zijn in de afgelopen week iets minder nieuwe patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis opgenomen dan een week eerder. Het waren er zeker 388. Van deze mensen waren er 88 zo ziek dat ze op een intensive care belandden. Een week eerder rapporteerde het RIVM 415 opnames, waarvan 97 op de ic’s.

Het aantal gemelde sterfgevallen door corona daalde iets. Het RIVM kreeg in de laatste zeven dagen 38 meldingen over sterfgevallen binnen, tegen 43 in de week daarvoor.

Driekwart van de mensen van wie de vermoedelijke plek bekend is waar ze het virus opliepen, raakte thuis besmet of tijdens een bezoek in de thuissituatie. Nu de scholen in het hele land weer open zijn na de zomervakantie, stijgt hun aandeel in de besmettingen ook weer. Een op de acht van de herleide coronabesmettingen (12,5 procent) gebeurde op school of op de kinderopvang. Overigens is in de meeste gevallen niet bekend waar iemand het virus opliep.

Van de mensen die afgelopen week positief testten, was 13,9 procent in de twee weken daarvoor in het buitenland geweest. Vooral in Turkije liepen relatief veel mensen het virus vermoedelijk op: 659 mensen die positief testten waren daar geweest. Dat is ruim een kwart van het totaal. Na Turkije volgen Marokko, Duitsland en Spanje.