Weekcijfers: aantal positieve coronatests blijft vrijwel gelijk

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag weer met de exacte wekelijkse cijfers over de stand van de uitbraak. Vorige week meldde het instituut 17.575 positieve tests in de zeven dagen ervoor. Dat was 1,5 procent meer dan de week daarvoor.

In de zes dagen na de laatste update zijn 15.432 positieve tests geregistreerd, gemiddeld 2572 per dag. Daarmee zou het weekcijfer op ongeveer 18.000 kunnen uitkomen, wat een toename van zo’n 2 procent zou zijn.

In regio’s als Friesland, Drenthe, Noord- en Oost-Gelderland, Kennemerland en Limburg-Noord stijgt het aantal positieve tests met bijna 20 procent. In Zaanstreek-Waterland en Hollands Midden is juist een daling van ongeveer 20 procent te zien.

Ziekenhuizen

Het RIVM meldt ook hoeveel coronapatiënten in de afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen. Dat aantal komt waarschijnlijk uit op iets meer dan 400, net als in de voorgaande weken. Ook het aantal gemelde sterfgevallen door corona blijft vermoedelijk redelijk stabiel. In de afgelopen week is vermoedelijk het overlijden van 40 tot 50 mensen aan corona geregistreerd.

Het instituut berekent dinsdag ook het nieuwe reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt. Het cijfer zit de laatste tijd een fractie boven de 1. Dat betekent dat de uitbraak feitelijk heel stabiel is. Hoe hoger het getal wordt, hoe meer mensen het coronavirus oplopen.