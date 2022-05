Kick-off met Valentijn Driessen

In Kick-off Oranje, de voetbalpodcast van De Telegraaf, wordt het laatste nieuws rond het Nederlands elftal besproken. Chef voetbal Valentijn Driessen verblijft in het Portugese Lagos, waar het Nederlands elftal op trainingskamp is. Oranje-watcher Mike Verweij en presentator Pim Sedee zitten in de studio van De Telegraaf.Het gaat uitgebreid over de indruk die Oranje tot nu toe maakt in de voorbereiding op het EK. Driessen over de wedstrijd tegen Schotland (2-2): ,,Gewoon medelijden met verzuipende Matthijs de Ligt.’’ Verweij over bondscoach Frank de Boer: ,,Hij wordt aan zijn lot overgelaten.’’En welke formatie is eigenlijk het beste voor de poulewedstrijden op het EK? Verder: Ajax is weer een stapje verder met Kamaldeen Sulemana en wat is de afkoopsom van Ronald Koeman bij Barcelona?

Meer