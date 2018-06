Eichmann vond zichzelf slechts een instrument

Eichmann schreef dat hij geen leider met verantwoordelijkheid was geweest en dus niet schuldig, aldus Israëlische media woensdag. Twee dagen later, op 31 mei 1962, werd de voormalige SS'er wegens oorlogsmisdaden opgehangen.

De bewuste brief wordt woensdag in Israël openbaar gemaakt door de huidige president, Reuven Rivlin. Dat gebeurt ter gelegenheid van de internationale herinneringsdag van de holocaust. Het unieke document was ondertekend met 'Adolf Eichmann Jeruzalem, 29 mei 1962'.