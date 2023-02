Vuilnisophalers Amsterdam staken vanaf maandag hele week

In Maastricht en Den Bosch staken gemeenteambtenaren vanaf volgende week woensdag. Dat kan problemen opleveren met het schoonmaken van de straten daar na carnaval, dat tot en met dinsdag duurt. Ook in andere plaatsen dreigen stakingen en werkonderbrekingen, maar waar en wanneer die plaatsvinden is nog niet direct duidelijk.

Eerder legden medewerkers van de gemeentes Utrecht, Rotterdam en Den Haag al een hele week het werk neer. Dat was te merken in de straten, waar vuilnis zich ophoopte.

De Amsterdamse wethouder Hester van Buren laat in een reactie aan De Telegraaf weten begrip te hebben voor de staking. „Ik begrijp waarom er wordt gestaakt. Iedereen merkt dat boodschappen en andere zaken flink duurder zijn geworden. Maar niet iedereen heeft daar evenveel last van. Wij proberen er in de onderhandelingen op uit te komen dat werknemers in de lagere schalen er netto meer geld aan overhouden. We hopen snel weer om tafel te kunnen met de vakbonden, want het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om tot een goede cao te komen.”

Volgens een woordvoerder van vakbond FNV zijn vooral veel werknemers van de buitendiensten van gemeenten bereid hun werk neer te leggen. „Dat veroorzaakt ook het meeste gedoe, en dat helpt ons om de druk te verhogen”, zegt hij.

FNV wil onder andere een loonsverhoging van 12 procent over een periode van één jaar. Ook eist de vakbond automatische compensatie voor de inflatie in de cao van volgend jaar. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wilde niet zo ver gaan met het verhogen van de salarissen voor de ruim 187.000 werknemers die onder de cao vallen.