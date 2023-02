FNV wil loonsverhoging van 12 procent Vuilnisophalers Amsterdam staken vanaf maandag hele week

Zien de straten van Amsterdam er straks weer zo uit? Ⓒ Ronald Bakker

Amsterdam - Gemeenteambtenaren in Amsterdam leggen vanaf maandag de hele week het werk neer. Onder hen is ook personeel van de stadsreiniging zoals vuilnisophalers. Dat kondigden vakbonden aan op hun landelijke actiedag in Utrecht, waarbij wordt gedemonstreerd voor een betere cao.