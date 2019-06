Honderden meldingen van meteoor boven land

Ook op sociale media zijn er veel meldingen van mensen die de meteoor hebben gezien en/of gehoord. „De mensen hebben de heldere vuurbol omstreeks half tien ’s avonds gezien”, zegt Hartman. „De meeste meldingen komen uit het oosten van Nederland. Onder meer uit Zwolle en Hengelo. Er zijn ook mensen die harde knallen hebben gehoord. Zelf heb ik die heldere vuurbol helaas gemist.”

Hartman weet niet zeker of al die mensen een meteoor hebben gezien, maar het lijkt hem wel waarschijnlijk. Een meteoor is een stofdeel dat verbrandt in de dampkring.