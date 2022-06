Klopjacht op moordenaars Nederlandse vrouw (27) in Colombia

Volgens het Colombiaanse radiostation RCN Radio werd de vrouw doodgeschoten in een restaurant in Leticia, de hoofdstad van de zuidelijke provincie Amazonas. Lokale politiecommandant William Javier Lara Avendaño heeft de berichtgeving bevestigd aan De Telegraaf.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken komt de vrouw uit de provincie Gelderland. Ze zat met twee andere Nederlanders aan een tafel in een restaurant toen twee gewapende mannen het etablissement binnenstormden. Zij openden het vuur op vier Brazilianen die aan een tafel naast de Nederlanders zaten. De vrouw werd geraakt door rondvliegende kogels en overleed later in het plaatselijke ziekenhuis aan haar verwondingen. Over het lot van de andere twee Nederlanders is niks bekend gemaakt.

Meerdere gasten van het restaurant liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het zou gaan om inwoners van Leticia die in het restaurant zaten te eten. Zij zijn geraakt door meerdere kogels. Daarnaast zijn twee Brazilianen met lichte verwondingen opgenomen in het regionale ziekenhuis.

Het vermoedelijke doelwit, de Braziliaan Celso Caldas de Lima, kwam daarbij ook om het leven. Hij was in 2016 al eens gearresteerd voor drugshandel in een internationale operatie van interpol, aldus de Politiecommandant Lara. Twee andere Brazilianen zijn met lichte verwondingen opgenomen in het regionale ziekenhuis.

Schutters zijn nog voortvluchtig

De schutters zijn nog voortvluchtig. De politie is een klopjacht begonnen en heeft een beloning uitgeloofd van 20 miljoen Colombiaanse pesos (5000 euro) voor informatie die leidt tot arrestatie van de daders. Ook bekijkt de politie beelden van camera´s die in de buurt van het restaurant hangen.

Leticia is een stad van ongeveer 43 duizend inwoners. De stad ligt aan de rivier de Amazone in het grensgebied met Brazilië en Peru in het Colombiaanse deel van het Amazonegebied. De voertaal is er Spaans en Portugees.