Nederlandse vrouw (27) komt om door schietpartij in Colombia

Volgens het Colombiaanse radiostation RCN Radio werd de vrouw doodgeschoten in een restaurant in Leticia, de hoofdstad van de provincie Amazonas. Een jongeman uit Brazilië met wie zij mee zat te praten, kwam ook om het leven toen twee mannen het etablissement binnenkwamen en op de twee begonnen te schieten. De schutters zijn gevlucht.

Twee andere gasten van het restaurant liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het zou gaan om inwoners van Leticia die in het restaurant zaten te eten. Zij zijn geraakt door meerdere kogels.

Een motief is bij de autoriteiten nog niet bekend. De plaatselijke politie is een zoektocht begonnen naar de daders. Beelden van camera´s die in de buurt van het restaurant hangen worden onderzocht. Leticia ligt aan de rivier de Amazone op de grens met Brazilië en Peru in het Colombiaanse deel van het Amazonegebied.