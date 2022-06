’Nederlandse vrouw komt om door schietpartij in Colombia’

Ter illustratie, het stadje is moeilijk bereikbaar Ⓒ ANP / Anadolu Agency

BOGOTA - Door een schietpartij in een restaurant in de Colombiaanse stad Leticia, in het uiterste zuiden van het land, is volgens lokale media woensdag een 25-jarige Nederlandse vrouw omgekomen. Ook een Braziliaanse is overleden, twee anderen raakten gewond.