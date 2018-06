Tiener uit Somalië verdachte steekpartij

Het incident gebeurde maandag in een opvang in de plaats Mölndal, bij de stad Göteborg. In het centrum worden alleenreizende jongeren tussen veertien en zeventien jaar opgevangen. Alexandra Mezher werkte alleen in de nachtdienst toen ze werd aangevallen in het huis voor alleenstaande jonge vluchtelingen. Ze overleed later aan haar verwondingen in een ziekenhuis. Over de toedracht van de steekpartij is niets bekend.

De Zweedse premier Stefan Löfven bezocht het centrum maandagavond. De steekpartij komt kort nadat de politie in Zweden had gevraagd om versterking vanwege het toenemende aantal incidenten bij opvangcentra. Löfven zegde tijdens zijn bezoek versterkingen toe. De politie zegt zeker 2500 mensen meer nodig te hebben. Door de inzet bij vluchtelingencentra blijft ander werk liggen.

Familie van de doodgestoken medewerkster ziet in de Zweedse vluchtelingencrisis de oorzaak van haar dood.