Verdachte bekent dumpen lichaam vriendin in Muidertrekvaart: ’Dood door bondageseks’

Het lichaam van de 42-jarige vrouw uit Naarden werd op 20 september 2018 gevonden in de Muidertrekvaart, tussen Muiden en Amsterdam. Ze was gewikkeld in een opblaaszwembad en met touw en tiewraps geboeid. Ook zat er een plastic zak om haar hoofd en een touw om haar hals. Bij de rechtbank zei G. eerder dat de vrouw op 10 september 2018 zijn woning in Bussum had verlaten en dat hij haar daarna niet meer had gezien.

G. stuurde zijn nieuwe verklaring in april naar het gerechtshof in Leeuwarden. Op 25 april is hij gehoord door de politie. Volgens hem is de vrouw onwel geworden tijdens bondageseks en heeft hij geprobeerd om haar bij te brengen, zonder succes. Daarna heeft hij haar lichaam verpakt en in de Muidertrekvaart gegooid, aldus G. „Ik heb haar niet met opzet iets aangedaan”, zei hij donderdag in het hof. „Het is geen liquidatie. Het is een samenloop van omstandigheden die ongelukkig uitpakte.” Volgens G. was er sprake van paniek, mogelijk een psychose. Ook zou er sprake zijn geweest van drugsgebruik.

Vuurwapens en munitie gevonden

De rechter veroordeelde G. tot een celstraf van veertien jaar. Omdat er ook vuurwapens en munitie zijn gevonden in zijn woning, kwamen er zes maanden bij. Alleen G. is in hoger beroep gegaan. Het Openbaar Ministerie eiste een celstraf van vijftien jaar. Justitie zette tijdens het onderzoek twee undercoveragenten in.

De nieuwe advocaat van G. vroeg het hof om het hoger beroep uit te stellen om zich te kunnen verdiepen in het dossier en de nieuwe verklaringen van G. Ook wilde G. het verslag van zijn recente verhoor goed nalezen; hij wil er zeker van zijn dat er geen onjuistheden in staan.

Bekijk ook: Negen tips over in opblaasbaar zwembad gerold lijk Muiden

Het hof gaf daaraan gehoor. Daarbij speelt mee dat G. nu wel wil meewerken aan een persoonlijkheidsonderzoek in het Pieter Baan Centrum. Dit weigerde hij eerder. Ook wil het hof, met de bekentenis van G., nader onderzoek naar de verwondingen van de vrouw en het touw. De zaak wordt niet voor november behandeld.