Jongen (9) overlijdt na ongeluk met garagedeur: ’Ik mis hem zo erg’

Vader Abdul Razack Taraweley ontdekte dat zijn zoon, die ook Abdul heet, in de problemen zat toen hij ging kijken hoe het met de kinderen ging. „Ik probeerde de deur naar beneden te krijgen, maar dat ging niet omdat hij te groot en te zwaar was”, zo vertelt een zeer verdrietige Abdul aan The Herald Sun. „Ik heb zijn hoofd en vingers aangeraakt, alles was koud.”

Volgens Abdul waren zijn zoon en onder anderen een buurtjongetje van twaalf jaar met de deur aan het spelen. Zo zouden ze erop geklommen zijn, terwijl ze de deur met een knopje open en dicht deden. Het buurjongetje raakte zwaargewond. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht. Toegesnelde ambulancemedewerkers konden het leven van Abdul jr. niet meer redden.

Abdul jr. wilde dokter worden. Over twee weken zou hij tien jaar worden. Eigenlijk mocht de jongen van zijn vader niet buitenspelen, maar na wat gesteggel ging vader Abdul toch overstag. „Hij zei: ’Papa, je weet dat ik van maandag tot vrijdag naar school ga, ik kan alleen in het weekend spelen. Mag ik alsjeblieft met mijn vriendjes spelen?’” Abdul gaf zijn enig kind toestemming om een half uurtje buiten te spelen. „Dertig minuten zijn nu een eeuwigheid geworden. Hij was zo schattig en zo lief. Ik mis hem zo erg.”

Een oom van het jongetje, Lamin, laat weten niet te kunnen bevatten hoe het ongeluk kon plaatsvinden. „De deur had alleen maar een knop om omhoog en omlaag te gaan. Deze knop was bereikbaar voor kinderen.”

De politie laat weten dat het om een noodlottig ongeval gaat.