15-jarige jongen neergestoken in Rhoon, drie tieners opgepakt

RHOON - Een 15-jarige jongen uit Den Haag is donderdagavond neergestoken in de Anthony van Hobokenstraat in het Zuid-Hollandse Rhoon. De politie heeft drie minderjarigen, namelijk twee jongens van 15 uit Rotterdam en Dordrecht en een 14-jarige uit Spijkenisse, opgepakt op verdenking van betrokkenheid.

Ⓒ ANP / Venema Media