4211 nieuwe coronagevallen, iets meer patiënten in ziekenhuis

In de afgelopen zeven dagen zijn 31.083 besmettingen vastgesteld. Dat komt neer op 4440 positieve tests per etmaal. Dat gemiddelde daalt al een tijd.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 88, tegen 58 op vrijdag. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in een periode van 24 uur zijn overleden.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 970.000 Nederlanders positief getest. Volgende week kan het miljoenste geval worden vastgesteld. Het aantal sterfgevallen nadert de 14.000.

Amsterdam telde net als vrijdag de meeste positieve tests in een etmaal. Daar kregen 175 inwoners te horen dat ze besmet zijn geraakt. Rotterdam registreerde 101 nieuwe gevallen, Den Haag 91, Tilburg 86 en Eindhoven 81.

Coronapatiënten in ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is de laatste 24 uur met 9 toegenomen. In totaal zijn nu 2240 patiënten met Covid-19 opgenomen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is het laagste aantal in tijden.

Van de opgenomen patiënten met Covid-19 zijn er 640 dusdanig ziek dat ze op de intensive care liggen, een daling van 19 ten opzichte van vrijdag. Op verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten het afgelopen etmaal met 28 toe tot 1600. Er liggen geen Nederlandse coronapatiënten meer op de intensive care in Duitse ziekenhuizen.

„Het gemiddeld aantal opnames is in de afgelopen week vrij stabiel geweest. We verwachten dat deze trend doorzet, met een lichte daling voor de bezetting op de ic en in de kliniek. Het beeld blijft onzeker, omdat de Britse Covid-variant veel besmettelijker is dan de huidige variant. Hierdoor kan het aantal besmettingen en de instroom op de ic en in de kliniek snel toenemen”, aldus het LCPS in een toelichting.