4211 nieuwe coronagevallen, opnieuw onder het gemiddelde

Premium Columns

Alleen samen krijgen we Mark Rutte en Sigrid Kaag onder controle

De coronacrisis viert haar eerste verjaardag. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nam een jaar geleden de macht over door de internationale noodsituatie uit te roepen voor wat toen nog het Wuhan-virus heette. Sindsdien is de wereld in de greep van artsen en virologen en is het verlengen van levens...