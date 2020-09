Kabinet houdt avondklok achter de hand

Het kabinet houdt ’aanvullende beperkende maatregelen achter de hand om eventueel in een latere fase zo nodig toe te passen’. „Dit betreft het sluiten van douche- en kleedgelegenheden op sportfaciliteiten en het instellen van een (regionale) avond- en nachtklok.”

De maatregel is als optie gegeven door het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert bij het beteugelen van epidemieën. Het OMT wilde eigenlijk ook dat het kabinet de maximale groepsgrootte voor binnen zou terugbrengen naar 20. Het kabinet koos voor het aantal van 30 omdat dit ook het toegestane aantal was in het voorjaar. De andere adviezen van het OMT heeft het kabinet wel overgenomen.

Maandagavond kondigden premier Rutte en minister De Jonge die maatregelen aan op de persconferentie. Zo moeten de cafés om tien uur ’s avonds sluiten, moet visite worden beperkt tot drie personen en moet thuiswerken weer de norm worden.

De maatregelen zijn volgens het kabinet nodig omdat de verspreiding van het virus niet meer is bij te benen. Binnen een week liep het aantal vastgestelde besmettingen op van 2.250 per dag naar 3.000. Naar verwachting zal et aantal coronapatiënten op de intensive cares per half oktober zijn toegenomen van 142 nu naar 400.

Voor zover bekend vindt meer dan de helft van de besmettingen thuis plaats. Ook bij andere bijeenkomsten met vrienden of familie (15 procent), op het werk (10 procent), in het verpleeghuis (9 procent), in de horeca (4 procent) of op scholen en crèches (4 procent) zijn ’clusters’ van besmettingen.