Gemeente Nunspeet past protocol aan om ’Grapperhausje’ wethouder

Aan de hand daarvan werd besloten dat de bode tijdens een huwelijksceremonie de aanwezigen buiten ook actief op de coronaregels moet wijzen. Volgens burgemeester van de Weerd is de hele zaak een ’wake-up-call’.

Omroep Gelderland sprak met Van de Weerd. De burgervader liet blijken in eerste instantie boos te zijn geweest op zijn wethouder. „Ik was functioneel boos, maar tegelijk ook wel vergevingsgezind”, vertelt de burgemeester tegen de regionale omroep. Hij denkt dat Van de Bunte er wel alles aan heeft gedaan zijn bruiloft veilig te laten verlopen.

8 augustus

De ceremonie vond al op 8 augustus plaats. In eerste instantie was er geen haan die er naar kraaide, maar na de berichtgeving over de bruiloft van minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, werd er ineens heel anders naar gekeken. Er doken plots ook foto’s op van de trouwerij van de wethouder.

Volgens de gemeente gaat het niet alleen mis bij het huwelijk van de wethouder. Regelmatig gaat het buiten verkeerd. „We hebben het hier binnen in het gemeentehuis prima voor elkaar”, aldus Van de Weerd. „Maar wat je ziet is dat de mensen buiten gaan staan wachten omdat ze niet naar binnen mogen, want dat is nu eenmaal het protocol. En dan zie je het dus buiten fout gaan.”

Om dat in de toekomst te voorkomen, worden de gasten voortaan door de bode aangesproken. „Wat uiteindelijk van belang is, is dat we het 99 procent van de tijd wel goed doen. Want dat helpt wel tegen corona. Probeer in ieder geval zoveel mogelijk de maatregel te borgen”, besluit de burgemeester.