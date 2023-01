Politie voorbereid op gewelddadig verzet in ’bruinkooldorp’ bij Roermond

President Dirk Weinspach van de politie in Aken wees erop, dat zondag door activisten met stenen naar de politie is gegooid, waarop de politie zich moest terugtrekken. De actievoerders schieten volgens inzetleider Wilhelm Sauer stenen af met katapulten. Daarom treedt de politie op met helm en schild. Ook kunnen paarden, honden en waterkanonnen worden ingezet. De politie houdt rekening met een ontruiming die vier weken kan duren. Hoeveel agenten meedoen wil Sauer niet zeggen.

De inzet van de politie concentreert zich niet alleen op de ontruiming van Lützerath, aldus Sauer. De politie houdt rekening met gewelddadige acties in de wijde omgeving, zelfs in het grote bruinkoolgat, dat inmiddels is afgegraven tot aan de grens van het bezette dorp. „We rekenen met acties in een wijde omgeving van 515 vierkante kilometer rond de dagbouw van bruinkool”, aldus Sauer.

Activisten

Lützerath wordt al twee jaar bezet door klimaatactivisten die vinden dat bruinkoolwinning bijdraagt aan opwarming van de aarde. Toen bekend werd dat de politie het dorp deze week wil ontruimen, stroomden honderden activisten uit meerdere landen van Europa, waaronder Nederland, naar Lützerath om mee te helpen met de bezetting. Zondag was er een grote demonstratie, waaraan vele duizenden sympathisanten meededen.

De politie houdt er rekening mee dat de bezetters alles in het werk stellen om ontruiming te voorkomen. Sauer zei rekening te houden met valkuilen, barricades en mensen die zich vastketenen. Ook houdt de politie rekening met activisten die in de 96 meter hoge bruinkoolgraafmachines klimmen en daar moeilijk uit te halen zijn.