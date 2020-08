‘Corona leidt tot spanningen tussen jong en oud’

Premier Rutte sloeg donderdagavond een opvallend strenge toon aan richting jongeren. Is dit de juiste manier om de jeugd mee te krijgen in het coronabeleid? En is het terecht dat deze groep offers maakt terwijl het virus vooral ouderen en kwetsbaren treft? Dat en meer in de podcast corona-update, met als gast YouTube-verslaggever Jeroen Holtrop en ethisch filosoof Jelle van Baardewijk.