Vuurwerkbom door brievenbus, bewoner krijgt rondvliegend glas in gezicht

TUITJENHORN - Een man is in de nacht van woensdag op donderdag gewond geraakt toen een nog onbekend persoon een aangestoken stuk zwaar vuurwerk door de brievenbus naar binnen gooide van een woning aan de Regenboog in Tuitjenhorn. Rondom de woning is de nodige schade ontstaan.