Vluchtauto ontsnapte tbs’ers Pompekliniek gevonden

Dat laat het landelijk parket van het Openbaar Ministerie aan De Telegraaf weten. De wagen die door de twee werd gebruikt blijkt vorige week donderdag al getraceerd te zijn. De Amsterdammer die werd opgepakt is geen verdachte meer. De politie wil verder niets zeggen over de man en het onderzoek naar de wagen.

Vanavond vraagt de politie aandacht voor de ontsnapping in het programma Opsporing NL op RTL. In de uitzending wordt een recentere foto van Luciano Dijkman getoond, dan eerder is verspreid. De poltie zegt er rekening mee te houden dat het duo is opgesplitst en dat Dijkman (24) en Windster (27) een ander uiterlijk hebben aangenomen.

De twee zijn levensgevaarlijk. Dijkman heeft een reeks zeer gewelddadige overvallen op zijn naam staan en wist eerder te ontsnappen. Ook Windster heeft een zeer gewelddadig verleden. Hij schoot in 2015 in Tilburg iemand dood bij een woningoverval. Eerder was hij al veroordeeld voor een dodelijke steekpartij. De politie ziet Dijkman als de slimste van de twee. Het duo wist te ontsnappen door met een slijptol een gat in het hek te maken.