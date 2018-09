Verhaalmodus Street Fighter 5 komt na de lancering

Deze ’cinematic story expansion’ draait om één verhaal waarbij de speler constant van vechtersbaas wisselt. Het doet denken aan de verhaalmodus uit de twee meest recente Mortal Kombat-spellen. De gevechten worden aan elkaar gekoppeld in video’s.

Overigens zit er wel een klein beetje verhaal in het spel zoals het in februari uitkomt. Er is namelijk wel een arcademodus waarbij na het uitspelen ervan een kleine scene te zien is over het gekozen personage, maar dat zit er al sinds Street Fighter II in.

De uitbreiding komt in juni uit en zal gratis te downloaden zijn voor eigenaars van Street Fighter 5.