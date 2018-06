Man zaait paniek met 'cadeautje voor zoon'

De politie ontruimde het station, grendelde het af en ging in het station en de omgeving ervan op zoek naar de terrorist in spe, zoals hij werd beschouwd. Er werd ontdekt dat hij in een trein was gestapt. In de plaats Anagni, circa 50 kilometer van Rome, werd hij door de spoorwegpolitie uit de trein gehaald, aldus de krant La Repubblica. De man zou in de war zijn geweest. Hij heeft verklaard dat het geweer een cadeau voor zijn zoontje was.

La Repubblica toonde foto's van bewakingscamera's waarop de man, gekleed in een blauw jack, een geweer in zijn rechterhand houdt. Een bericht dat elders in het immense stationsgebouw een verdacht pakket was gezien, werd niet bevestigd.

De politie in de Italiaanse hoofdstad is momenteel in hoge staat van paraatheid vanwege het bezoek dat de Iraanse president Rohani aan Rome brengt. De Iraanse delegatie verbleef op het moment van de ontruiming elders in de stad.