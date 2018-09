Politie Keulen pakt grote drugsbende op

Er werden maandag in één klap 54 woningen doorzocht. De politie schat dat de bende de afgelopen jaren ettelijke miljoenen heeft verdiend. Aan de daadwerkelijke straathandel maakte de familie haar handen niet vuil, dat liet zij over aan verslaafden. Wie zich niet hield aan de spelregels van de familie, kon rekenen op gewelddadige maatregelen. Aan de actie van maandag was een onderzoek van zes maanden voorafgegaan.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik