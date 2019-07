Otten: Forum betaalt meer politici uit partijkas

Het partijbestuur is van plan hem te royeren vanwege vermoedelijke fraude. Otten heeft tot maandag gekregen om daar op te reageren. Hij heeft dat nu in een officiële brief gedaan. Eerder reageerde hij al uitgebreid in de media door onder meer te stellen dat hij aangifte zal doen vanwege ’valse beschuldigingen’.

Otten werd eerder door Baudet berispt omdat hij partijgeld aan zichzelf uitkeerde vanwege geleverde werkzaamheden. Volgens Otten was deze berisping onderdeel van hun ruzie over de politieke koers en had hij gewoon gewerkt voor dit geld en er recht op. Toch stortte hij het geld weer terug en trad terug als penningmeester, hij had de juiste procedures voor de betaling niet gevolgd.

Openheid van zaken

In zijn brief komt Otten ’subtiel’ terug op deze affaire. Hij zegt dat nu FvD-politici aangeven dat ze vooral transparantie willen, hij daar ook sterk voor is en dat de partij daarom maar moet openbaren wie er nog meer geld uit de partijkas kreeg. Hij was naar eigen zeggen zeker niet de enige die betaald werd door de partij.

Volgens Otten kregen volksvertegenwoordigers, naast hun gewone salaris, ook geld uit de partijkas. In zijn brief schrijft Otten: „Het is u en mij genoegzaam bekend dat er aan diverse personen - die nu voor FvD volksvertegenwoordigers zijn in Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europees Parlement - aanzienlijke betalingen zijn gedaan uit de partijkas. Bij een aantal van deze personen gaat het om zeer substantiële bedragen.” Otten roept de partij op om alle betalingen te openbaren, ook die aan de leden van het partijbestuur en aan adviseurs. Hij zag in de geopenbaarde jaarrekening bijvoorbeeld niet de ’substantiële bedragen’ terug die een lid van het partijbestuur volgens hem heeft gekregen.

Royement

De brief is daarmee de voorlopig laatste slag in de interne oorlog in Forum voor Democratie. In de brief gaat Otten ook in op de aantijgingen aan zijn adres. Die noemt hij ’smadelijk en lasterlijk’. Hij is het niet eens met het voorgenomen royement en stelt dat de partij ook de interne regels daarvoor niet heeft gevolgd, zo is hem niet om wederhoor gevraagd bij het opstellen van een rapport. Otten beweert al langer dat hij, mede-oprichter van de partij, naar de uitgang wordt gedirigeerd omdat hij eerder kritiek had op Baudet.

Volgens Forum en fractievoorzitters van lokale en regionale fracties kon de partij echter niet anders handelen omdat Ottens integriteit niet langer boven alle twijfel zou zijn verheven.