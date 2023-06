Brunssumse huisarts opnieuw voor rechter om seksueel misbruik patiënte

Vorig jaar werd Van P. veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf en een beroepsverbod van vijf jaar voor verkrachting van drie patiëntes. Twee van de vrouwen waren boven de 80 jaar. Het gaat om verkrachtingen in 2016, 2017 en 2019. Ook de vijfde aangifte die in oktober door de rechter wordt bekeken, heeft op deze periode betrekking. Van P. ontkent de aantijgingen.

Zowel de dokter als het OM ging tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep, en dat heeft volgens advocaat Rick Engwegen een opschortende werking. De man kan daardoor gewoon zijn werk blijven doen.

Een eerste zaak tegen de huisarts eindigde vijf jaar geleden in vrijspraak. De uit België afkomstige huisarts met een praktijk in Brunssum gaf voor de rechtbank toe seksuele handelingen met een vrouw te hebben gepleegd. Dat gebeurde tijdens een huisbezoek. Volgens hem had de vrouw die zelf uitgelokt. Een hoger beroep in deze eerste zaak door het OM werd niet ontvankelijk verklaard, omdat justitie de benodigde processtukken te laat had ingediend. Het Centraal Tuchtcollege schorste de arts in 2020 wel voor een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk.