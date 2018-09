Mysterieuze inbraak bij prinses Margarita

Naar nu blijkt, is de inbraak een maand geleden gepleegd. De 21-jarige verdachte uit Nootdorp is een bekende van de politie. Een dag na de kraak werd hij al opgepakt en hij zit nog steeds in hechtenis. Over de buit is niets bekend. ,,De familie doet er geen mededelingen over”, laat de woordvoerder van de familie De Bourbon de Parme weten.

De dief was vermoedelijk op zoek naar diamanten en goud, die de dochter van prinses Irene gebruikt voor haar bekende juwelencollectie. Zij maakt er namelijk geen geheim van dat zij haar studio aan huis heeft. Alleen zijn bij haar geen kostbaarheden te vinden omdat zij ontwerpster is van de sieraden, maar niet de edelsmid die de kostbaarheden samenstelt. Haar juwelen worden gemaakt in Antwerpen.

Prinses Margarita heeft eerder last van dieven gehad in 2005. Een tas vol gevoelige informatie werd toen uit haar auto gestolen en nagenoeg compleet met inhoud teruggevonden bij een politie-inval in Amsterdam-Noord. In de tas zat onder meer haar agenda met allerlei gegevens van de koninklijke familie, waaronder het mobiele nummer van Koningin Beatrix. Bovendien wisten de dieven zo de hand te leggen op correspondentie tussen de prinses en Edwin de Roy van Zuydewijn, met wie ze toen in scheiding lag. De dieven probeerden alles te slijten bij de media, die er niets van wilden weten.