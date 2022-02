Premium Het beste van De Telegraaf

Oplossing voor mensen die nergens plek konden vinden Op adem in scheidingshotel: ’Anders was ik onder een brug geëindigd’

Door Marie-Thérèse Roosendaal

Maickel van den Burg maakt een praatje met bewoner Albert. Ⓒ Eran Oppenheimer

Woningnood houdt stellen met relatieprobleem bij elkaar, kopte de Telegraaf vorige week. Uit onderzoek onder duizend Nederlanders blijkt dat een kwart van de ondervraagden nu niet zou scheiden vanwege de vrees niet onderdak te komen. In de leeftijdsgroep van 35 tot en met 44 jaar loopt dat zelfs op tot 38%. Her en der in het land zijn er oplossingen. Op adem komen in het scheidingshotel. „Ik leer hier weer mens te worden.”