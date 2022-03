Zelenski speecht in Tweede Kamer: wat is zijn boodschap voor Nederland?

De Kamer zal – net als andere parlementen – een op maat gesneden speech van Zelenski krijgen. De Oekraïense oorlogspresident sprak eerder al onder meer de volksvertegenwoordigingen van Duitsland, Canada, Israël en Polen toe. Nederland is als vijftiende land aan de beurt. Deze donderdag speecht hij ook voor Australië en België.

Hoewel het dus de zoveelste internationale speech van Zelenski is, krijgt ieder land tot nu toe een op maat gesneden toespraak. Mogelijk zal hij in de Tweede Kamer beginnen over de ramp met MH17 en de moeizame aanpak van het bevriezen van Russische tegoeden in Nederland.

Volgens de ambassadeur van Oekraïne in Nederland is ons land ‘belangrijk omdat Nederland Oekraïne steunt en we het partnerschap willen versterken’. Zo levert Nederland wapens aan het leger van Zelenski. De kans is groot dat de president de Kamer daarvoor zal bedanken. Maar waarschijnlijk zal hij ook om méér steun vragen.

Forum voor Democratie is de enige partij die afwezig is in de Kamer tijdens de speech van Zelenski. FvD-leider Baudet liet deze week weten dat hij het er niet mee eens is dat de Oekraïense president een toespraak mag houden in de Kamer. Volgens Baudet is het ‘naïef en zelfs absurd om Zelenski te zien als een halve heilige’. Het FvD-besluit was voor senatoren Theo Hiddema en Paul Frentrop reden om de partij te verlaten, zo maakten zij woensdag bekend.

Het is de eerste keer dat een buitenlands staatshoofd de Tweede Kamer toespreekt. Vorige maand werd een wijziging in het reglement van orde van de Kamer aangenomen waardoor zo’n toespraak mogelijk is. Premier Rutte en de ministers Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Ollongren (Defensie) zijn als gasten bij de speech aanwezig. Na afloop van de toespraak is er een debat over de boodschap van Zelenski.